Cet après-midi, Manchester United a chuté pour la cinquième fois de la saison en Premier League. Les Red Devils ont rendu les armes face à Watford 2-0. Mais tout ne fut pas à jeter pour le manager norvégien Ole Gunnar Solskjaer. En effet, ce dernier a pu compter sur le grand retour de Paul Pogba. Entré à la 64e minute, le milieu français a démontré de belles choses, lui qui n’avait plus joué depuis le 30 septembre dernier.

Quelques minutes sur le terrain qui ont donné beaucoup d’espoirs au manager de United. « Il nous a donné ce petit plus, cette qualité et cette urgence dans le jeu. La dernière demi-heure où Paul est arrivé, c’est sûrement le seul plus aujourd’hui. Il a fait de belles transversales, il a eu de belles combinaisons et il a aussi une possibilité de marquer. Le garçon a travaillé très dur pour être fit et peut-être qu’il était prêt pour jouer plus mais regardons comment il réagit à ça, » a ainsi commenté le technicien norvégien. Manchester United aura bien besoin d’un Paul Pogba au sommet de son art pour les prochaines échéances...