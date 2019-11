Viré de Tottenham à la surprise générale en début de semaine, Mauricio Pochettino voit déjà son nom être associé aux grandes équipes qui vont mal. Parmi elles, on retrouve Manchester United. Les Red Devils ont du mal depuis le début de saison et occupent une inquiétante 7e place, à déjà 10 points du podium, avant un déplacement périlleux du côté de Sheffield United (dimanche à 17h30 pour le compte de la 13e journée). Inquiété depuis plusieurs semaines, Ole Gunnar Solskjaer tient le coup et n’a pas peur d’être viré en cours de saison.

« Les rumeurs ? Cela ne me dérange pas du tout. J’ai le meilleur job du monde. Si vous avez un poste, ou si vous êtes sans emploi et que vous êtes manager, alors vous voulez cet emploi. Peu importe ce qui se passe autour de vous. Je dois me concentrer sur mon travail à Manchester United et le faire aussi bien que je peux. Je parle tout le temps à Ed Woodward et aux propriétaires de la manière dont nous allons faire progresser le club. Et ça ne bougera pas si d’autres clubs changent de manager. »