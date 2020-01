Paul Pogba n’est apparu que 7 fois en Premier League depuis le début de saison. Entre envies de départ et blessures, le milieu de terrain français a perdu beaucoup de crédit aux yeux des supporters mancuniens. Plus que jamais, il semble sur la fin de son aventure avec Manchester United. C’est ce que pense aussi Patrice Evra, qui a donné son avis sur le sujet sur Skysports.

« Quand vous êtes un problème pour le club... Prenez mon exemple, quand j’ai tapé un supporter de l’OM, le propriétaire et le manager sont venus me voir et m’ont dit : "Patrice, que fait-on maintenant ?" J’ai dit : "je pars". Je ne veux pas amener de la négativité au sein du club. Et maintenant, il est peut-être temps pour Paul de partir », a lâché l’ancien latéral gauche.