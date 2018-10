La saison de José Mourinho et de Manchester United est très difficile. Avant la réception d’Everton (dimanche, 17h), les Red Devils sont dixièmes, neuf points derrière le duo de tête composé de Liverpool et de Manchester City. En Ligue des Champions, les Mancuniens ne sont guère mieux lotis puisqu’ils sont deuxièmes, avec seulement deux points d’avance sur Valence, troisième, et ils restent sur un revers contre la Juventus à Old Trafford (0-1). Une nouvelle défaite qui a fait réagir Paul Ince, ancien joueur de Manchester United, qui a totalement remis en cause José Mourinho, des propos relayés par The Independant.

« Cela fait trois saisons que José Mourinho est l’entraîneur du club. Il n’y a pas d’excuses. Il a dépensé beaucoup d’argent. Si j’étais à sa place, je m’attendrais à perdre ma place. Mourinho est trop concentré sur ce que font ses adversaires. Il doit se concentrer sur son équipe car les joueurs n’ont plus confiance en eux. Pourquoi les Red Devils cherchent-ils toujours la formule gagnante avec Mourinho ? », a ainsi déclaré Paul Ince. Des déclarations fortes qui ne sont pas pour aider le technicien portugais...