Absent lors du derby de Manchester perdu par les Red Devils (3-0), Paul Pogba a également manqué le rendez-vous des Bleus durant la trêve internationale. Auteur d’un début de saison prometteur, avec 3 buts et 3 passes décisives en 11 matches de Premier League, le milieu de terrain français a connu depuis son arrivée plusieurs brouilles avec son entraîneur, José Mourinho. Le technicien portugais s’est d’ailleurs vu critiqué par Paul Ince, ancien de la maison, ce dernier estimant qu’il « étouffait » Paul Pogba. Des propos relayés par le Mirror.

« On sait tous que c’est un joueur fantastique. On l’a vu à la Juventus et je ne pense pas que nous puissions le blâmer car il est étouffé par José Mourinho. C’est clair, quand il peut jouer comme il le veut, c’est un joueur de classe mondiale. Sa personnalité, c’est de chercher l’attention, il veut qu’on parle de lui », a ainsi déclaré l’ancien Red Devil, qui avait joué entre 1989 et 1995 à Old Trafford.