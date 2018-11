En ce début de saison, Paul Pogba est souvent critiqué par les anciens de Manchester United, Paul Scholes en tête. Dernièrement, c’est Darren Fletcher, ancien Red Devil et actuellement à Stoke City, qui s’est exprimé sur le champion du monde français, avec qui il a évolué entre 2009 et 2012. Et l’Écossais évoque les défauts de Pogba, qu’il a pu constater à l’époque, lors d’un match de la réserve qu’il a dirigé.

« Nous avions l’impression que c’était le seul qui pouvait nous faire gagner le match, mais couplé au fait qu’il était indiscipliné au milieu du terrain. Nous ne pensions pas qu’il était assez discipliné pour l’équipe réserve, sans parler de l’équipe première à ce moment-là », a-t-il déclaré au micro de Sky Sports. Fletcher a également confié qu’il aimerait le voir plus offensif. « J’aime voir Pogba dans le dernier tiers du terrain et créer des choses. Il peut aller dans la surface, c’est un grand gars. J’adorerais le voir avec un peu plus de libertés pour qu’il s’exprime. » Il pourra répondre sur le terrain demain soir, en Ligue des Champions, contre son ancien club la Juventus (21h, à suivre en direct sur notre site).