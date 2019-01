Depuis l’arrivée d’Ole Gunnar Solskjær début décembre en remplacement de José Mourinho, Paul Pogba revit du côté de Manchester United. Présent du début à la fin lors des cinq matches de Premier League sous les ordres du Norvégien, l’international français a marqué quatre buts et délivré cinq passes décisives. Véritable leader sur le terrain, le joueur de 25 ans semble l’être aussi dans le vestiaire, comme en équipe de France. Interrogé à ce sujet par RMC Sport, le champion du Monde est revenu sur son rôle en dehors du terrain.

« J’ai toujours été une personne qui ne parle pas forcément tout le temps avant les matches mais je suis proche des joueurs. À 25 ans, j’ai la chance d’être entre les deux, entre les plus jeunes et les plus vieux. Donc je peux peut-être transmettre le message des plus vieux aux plus jeunes et des plus jeunes aux plus vieux. Je ne suis pas si timide, donc je peux parler, je m’exprime devant les gens, je dis ce que je pense donc c’est ce qui m’aide à me lâcher, à dire les choses dans le vestiaire. J’ai l’aide aussi des joueurs qui me laissent m’exprimer, qui me font confiance, donc c’est plus facile pour moi de m’exprimer dans le vestiaire », a expliqué Paul Pogba dans un entretien diffusé ce vendredi.