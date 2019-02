Après la belle performance de Paul Pogba hier soir contre Chelsea (2-0), où le Français a notamment été passeur et buteur, Phil Neville a de nouveau clamé son admiration pour le champion du monde 2018, lui qui avait déjà dit en décembre dernier que « Pogba était le meilleur milieu de terrain d’Europe. » L’ex-défenseur de Manchester United et d’Everton s’est ainsi confié à la BBC, où il est consultant : « Solskjær a fait de la tactique. Et pour le moment, avec lui, je ne vois pas de meilleur joueur en Premier League que Paul Pogba. »

Neville est ensuite revenu sur la belle forme actuelle du collectif mancunien : « C’était comme regarder l’ancien Manchester. C’est un revirement incroyable pour United de venir ici et de jouer avec cette arrogance et cet esprit. »