Ce soir, le Paris Saint-Germain défie Manchester United dans son antre d’Old Trafford pour le compte des huitièmes de finale aller de la Ligue des Champions (match commenté en direct sur notre site). Une affiche XXL qui, malgré les absences de Neymar, Edinson Cavani et Thomas Meunier, ne manquera pas de stars.

D’ailleurs, les stars du jour sur le programme du match distribué à Old Trafford se nomment Paul Pogba et Kylian Mbappé. « Ce soir, Paul Pogba reçoit à Manchester son compagnon vainqueur de la coupe du Monde Kylian Mbappé lors du premier face-à-face entre les deux grands clubs européens. Magnifique », peut-on lire.

The #UCL is back at Old Trafford and so is #UnitedReview !

Get your copy from the ground or order one here : https://t.co/JQC2UyRDLr pic.twitter.com/Gg0D2ojFxQ

— Manchester United (@ManUtd) 12 février 2019