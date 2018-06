Alors que son avenir à Manchester United était incertain, Marouane Fellaini (30 ans), qui avait laissé planer le doute ce mardi encore en conférence de presse, a finalement tranché.

Le quotidien belge Het Laatste Nieuws révèle que le milieu de terrain belge a décidé de prolonger son contrat avec les Red Devils jusqu’en juin 2020 alors que celui ci expirait dans quelques jours. L’AC Milan, Besiktas, l’AS Monaco, l’Olympique de Marseille ou encore des clubs chinois et le Paris SG avaient un temps été annoncés sur ses traces.

