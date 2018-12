Les temps sont durs pour Paul Pogba (25 ans) à Manchester United. Le champion du Monde 2018 bénéficie d’un traitement de faveur particulier en raison de ses fraîches relations avec José Mourinho. Pour autant, les Red Devils ne souhaitent pas entendre parler de départ.

ESPN assure que les Mancuniens refuseront en bloc toutes les offres qui arriveront en janvier pour l’international tricolore (64 sélections, 10 buts), toujours surveillé de près par le FC Barcelone ou la Juventus Turin. Les pensionnaires d’Old Trafford n’ont aucune intention de vendre leur milieu de terrain, sous contrat jusqu’en juin 2021. Et puisque le Special One n’est pas non plus sur le départ, voilà de quoi imaginer de nouvelles étincelles pour la suite de la saison.