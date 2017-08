Lors de ce mercato estival, pas toujours titulaire dans l’effectif de José Mourinho la saison dernière et resté sur le banc lors de la Supercoupe d’Europe perdue face au Real Madrid il y a quatre jours (2-1), Anthony Martial a de nombreux prétendants. L’attaquant de 21 ans, formé aux Ulis, a des courtisans en Italie, mais également outre-Manche. Si l’on en croit les informations de RMC, les Spurs de Tottenham seraient même passés à l’action pour tenter de s’attacher les services de l’ancien Monégasque.

Selon la radio, les Londoniens auraient formulé une offre de transfert aux Red Devils, qui l’auraient déclinée. Le média précise également que Manchester United avait déjà repoussé une demande de prêt avec option d’achat de la part de l’Inter Milan pour Anthony Martial. Les Red Devils se sépareront-ils d’un joueur acheté 60 millions d’euros il y a deux saisons et qui a encore tout à prouver ? Wait and see.