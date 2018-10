Titulaire en pointe à Manchester United, Romelu Lukaku a déjà marqué 4 buts en 8 matchs de Premier League cette saison. Actuellement avec la sélection belge, le Diable Rouge (78 sélections, 45 buts) a accordé une interview à la Gazzetta dello Sport, dans lequel il se livre sur son envie de rejoindre la Serie A, où évolue déjà son frère Jordan, défenseur à la Lazio.

« Jouer en Italie ? Pourquoi pas, j’adorerais », a-t-il déclaré au journal au papier rose, confiant qu’il aimerait se frotter aux défenses transalpines. Il a aussi donné son sentiment sur la Juventus, qu’il doit affronter en Ligue des Champions le 23 octobre prochain. « La Juventus a mis en place un grand projet et ils sont en train d’avancer petit à petit. Chaque année, ils sont de plus en plus forts. Sans l’ombre d’un doute, la Juve fait partie des deux, trois meilleures équipes d’Europe. Ils ont un grand coach, et ils font venir de bons joueurs dans chaque secteur chaque année. »