Auteur d’un doublé face au PSG, Romelu Lukaku fut l’un des grands artisans de la qualification de Manchester United (1-3). Les Red Devils verront les quarts de finale et le club parisien reste une nouvelle fois à quai. Interrogé au micro de RMC Sport, l’attaquant belge des Red Devils s’est félicité de cette brillante qualification.

« On avait espoir, on savait que si défensivement on faisait un bon match, on allait se créer des occasions. On a su profiter de leurs erreurs, en deuxième mi temps il fallait rester soudés mais on a eu de la chance ce soir. Avant le match le coach nous avait dit de jouer en 4-4-2 classique, il nous avait demandé que Marquinhos et Verratti ne touchent pas le ballon. Notre force mentale et l’esprit de groupe qui a fait la différence aujourd’hui. On savait qu’on devait être patients, l’important c’était de marquer le premier but. Ce n’est pas vraiment un miracle, on a eu des beaux exploits par le passé. Tant que l’arbitre n’a pas sifflé on ne lâche jamais, » a commenté Lukaku.

