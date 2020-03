Manchester United a affirmé sa suprématie dans le derby de Manchester cette saison en s’imposant face à City (2-0) pour la troisième fois en quatre confrontations. Les Red Devils ont ainsi réalisé une bonne opération dans la course à la Ligue des Champions en Angleterre puisqu’ils pointent à la 5e place et ne comptent que 3 unités de retard sur Chelsea, 4e. Mais Ole Gunnar Solskjaer reste réaliste sur la situation du club mancunien.

« Nous sentons que nous nous améliorons constamment. Nous savons qu’il nous manque deux ou trois joueurs pour être considéré en tant que prétendant au titre en Premier League, ainsi qu’un peu plus d’expérience, nous sommes conscients de cela. Nous allons commencer à parler de remonter au classement, de prendre plus de points. Chelsea (4e,48 points) et Leicester (3e, 50 points, qui accueille Aston Villa ce lundi soir, ndlr) ont trop d’avance à mon goût », a confié le manager de Manchester United dans des propos relayés par ESPN. L’une des recrues hivernales, Bruno Fernandes (25 ans), fait en tout cas énormément de bien à Anthony Martial (24 ans), buteur face aux Citizens, et ses coéquipiers.