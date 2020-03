Ces derniers mois, Tahith Chong était annoncé sur le départ de Manchester United. En fin de contrat en juin prochain, l’attaquant néerlandais semblait déterminé à rejoindre l’Italie pour évoluer en Serie A, où l’Inter et la Juventus semblent prêts à le récupérer. Son agent a même fait comprendre qu’un départ du Red Devil semblait inéluctable.

Pourtant, selon les informations du Telegraph outre-Manche, les dirigeants mancuniens sont confiants. Ils estiment qu’ils remporteront la bataille pour Tahith Chong et réussiront à le convaincre de signer un contrat longue durée du côte d’Old Trafford. Manchester United doit faire face, précise le quotidien britannique, aux approches du FC Barcelone en plus de celles de l’Inter et de la Juve. Le jeune joueur est en tout cas très convoité, lui qui est apparu à 10 reprises sous le maillot des Red Devils cette saison.