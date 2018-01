Actuellement cantonné à un rôle de doublure à Manchester United, le portier argentin Sergio Romero traîne son spleen. Depuis le début de la saison, il a participé à 5 rencontres, mais il n’a toujours pas joué la moindre minute en Premier League. Une situation préoccupante à cinq mois de la Coupe du monde en Russie. Titulaire en sélection avec l’Albiceleste, le gardien de 30 ans doit absolument trouver du temps de jeu pour conserver sa place de numéro un. D’autant plus que la concurrence s’est améliorée ces dernières années en Argentine avec l’émergence de Geronimo Rulli (Real Sociedad).

Le sélectionneur Jorge Sampaoli avait d’ailleurs annoncé qu’il ne pouvait pas garantir à un joueur une place dans les 23 si celui-ci était en manque de temps de jeu. Face à cela, Sergio Romero se retrouve donc menacé. Sous contrat avec les Reds Devils jusqu’en 2021, le gardien pourrait opter pour un prêt. Selon le média britannique, The Independent, une source proche du joueur a annoncé qu’il aurait reçu des offres émanant de Premier League, d’Argentine et d’Espagne. Néanmoins, un obstacle semble se dresser sur la route de Sergio Romero. Le troisième gardien de MU Joel Pereira manque d’expérience et aurait du mal a assumer le rôle de doublure pour la fin de saison. Face à cela, Manchester United pourrait donc garder Romero contre son gré.