Large vainqueur des Young Boys de Berne (3-0) lors de la précédente journée de Ligue des Champions, Manchester United est en pleine crise sportive avec une 10e place en Premier League. Pour Valence, la situation est encore pire avec une 14e place en Liga. Un match sous haute tension entre les deux formations. José Mourinho a décidé d’opter pour un 4-3-3. David De Gea est dans les buts et peut compter sur une défense constituée d’Antonio Valencia, Chris Smalling, Eric Bailly et Luke Shaw.

Nemanja Matic occupe le rôle de sentinelle derrière Marouane Fellaini et Paul Pogba. En attaque, Romelu Lukaku sera épaulé par Marcus Rashford et Alexis Sanchez. Du côté des Murcielagos, Neto occupe les cages derrière une défense composée de Cristiano Piccini, Ezequiel Garay, Gabriel Paulista et José Gaya. Francis Coquelin et Geoffrey Kondogbia sont positionnés dans le cœur du jeu tandis que Dani Parejo et Goncalo Guedes prennent place sur les ailes. Enfin, Rodrigo et Michy Batshuayi prennent la pointe de l’attaque.

Compositions :

Manchester United : De Gea - Valencia, Smalling, Bailly, Shaw - Matic, Fellaini, Pogba - Rashford, Sanchez, Lukaku

Valence : Neto - Piccini, Garay, Gabriel Paulista, Gaya - Kondogbia, Coquelin - Dani Parejo, Guedes - Rodrigo, Batshuayi