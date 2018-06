À seulement 20 ans, Marcus Rashford est considéré comme l’un des plus grands talents du football britannique. Mais avec le talent comme le sien, difficile de se contenter d’un rôle de doublure (35 matchs de PL, 17 titularisations). S’il souhaite faire son trou dans son club formateur, il n’hésitera pas à aller voir ailleurs pour avoir du temps de jeu.

Et ça, les dirigeants des Red Devils en sont bien conscients. D’après The Sun, ces derniers veulent négocier un nouveau contrat avec leur poulain après la Coupe du Monde. L’occasion de lui proposer une revalorisation salariale, lui qui perçoit actuellement 90 000 € par semaine (la somme de 140 000€ est évoquée). Toujours selon le quotidien britannique, Everton, Newcastle et Leicester surveilleraient sa situation de près.