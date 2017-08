Coup d’envoi de la saison de Premier League pour Manchester United, qui a déjà disputé la Supercoupe d’Europe, perdue face au Real Madrid.

Et José Mourinho sort la grosse équipe, puisque Lukaku et Matic, les nouvelles recrues, sont bien là. Côté Londonien, on notera la titularisation du nouvel arrivé Chicharito, face à son ancienne équipe.

Les compositions

West Ham : Hart - Zabaleta, Reid, Ogbonna, Masuaku - Obiang, Noble, Fernandes - Ayew, Chicharito, Arnautović

Manchester United : De Gea - Valencia, Bailly, Jones, Blind - Matic, Pogba - Mata, Mkhitaryan, Rashford - Lukaku