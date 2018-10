À Manchester United, le coach José Mourinho est plus que jamais en danger. Pour le remplacer, le nom de Zinedine Zidane revient très souvent dans la presse anglaise. Ce dernier aurait même appelé le Mou pour se renseigner auprès de lui sur le club, chose que le Portugais a tourné en dérision en conférence de presse. Cependant, le technicien français n’a pas l’air impatient de reprendre du service.

Selon Le Parisien, l’ex-entraîneur du Real Madrid n’aurait pas discuté avec United ou avec ses proches d’un intérêt du club de Premier League. De plus, prendre un club mal en point en cours d’exercice n’est pas habituel chez lui, qui ne veut pas altérer sa réputation. Enfin, il pencherait plutôt pour se diriger vers l’Italie et la Juventus, où il a évolué entre 1996 et 2001.