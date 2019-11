Cet été, le Paris Saint-Germain s’est sensiblement renforcé au milieu de terrain avec les recrutements d’Idrissa Gueye, Ander Herrera et Leandro Paredes, l’hiver dernier. Un manque qui a souvent plombé le club de la capitale lors des matches à éliminations directes en Ligue des Champions. Mais les Rouge et Bleu ont longtemps fait la cour à N’Golo Kanté (28 ans), pilier de Chelsea depuis 2016. Dans un entretien accordé au Canal Football Club, le Français a révélé les raisons de son refus de signer au PSG.

« Parfois, on ne sait pas où on veut aller mais on sait ce qu’on a. Je sais que j’étais à Chelsea, j’y étais bien. Ne pas venir au PSG était plus un choix sportif, explique le champion du Monde 2018. Je me sentais bien à Londres, je me sentais dans le projet et j’étais content de rester là-bas. »