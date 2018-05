Alors que le Red Star avait d’ores et déjà assuré sa montée en Ligue 2 le week-end dernier, il restait un ticket d’accession directe à délivrer ce soir, à l’occasion de la 32e et dernière journée du championnat de National 1. Et l’on se battait aussi dans le bas de tableau, où Créteil et Marseille Consolat attendaient de savoir qui allait les accompagner en National 2. Huit équipes, de la 8e à la 15e place, étaient concernées par le maintien.

L’épilogue de la saison aura livré une petite surprise. Un temps en tête du championnat, puis longtemps second, le Grenoble Foot 38 aura finalement trébuché dans le sprint final, au stade des Alpes, face à l’Entente Sannois Saint-Gratien (2-3). Les Val d’Oisiens sont parvenus à arracher la victoire et le maintien, obligeant les Isérois à disputer un barrage aller-retour face au 18e de Ligue 2. Pour connaître leur adversaire, qui pourrait bien être le voisin Bourg-en-Bresse, il faudra attendre l’issue du championnat de division 2, dans la soirée. Si les Isérois terminent 3e, sur le fil, c’est que dans le même temps, la victoire de Béziers, face aux Herbiers (4-1), finalistes malheureux de la Coupe de France, propulse les Biterrois en Ligue 2... et condamne les Vendéens au National 2. Les Herbiers, qui terminent à égalité de points avec Cholet (39 points), sont condamnés à la relégation en raison d’une différence de buts défavorable (-8 contre -4) !

Promus en Domino’s Ligue 2 :

Red Star (1er, 56 points)

Béziers (2e, 52 points)

Barragiste pour la Domino’s Ligue 2 :

Grenoble (3e, 51 points)

Barrages aller de Domino’s Ligue 2 :

Mardi 22 mai à 20h45 (co-diffusion Canal+ et beIN SPORTS)

Grenoble / 18e de Domino’s Ligue 2

Barrages retour de Domino’s Ligue 2 :

Dimanche 27 mai à 18h00 (co-diffusion Canal+ et beIN SPORTS)

18e de Domino’s Ligue 2 / Grenoble

Relégués en National 2 :

Les Herbiers (39 points)

Marseille Consolat (37 points)

Créteil (26 points)