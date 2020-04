La décision est tombée ce jeudi. Avec le prolongement du confinement et la situation sanitaire toujours délicate, la Fédération Française de football a décidé de stopper définitivement la saison en amateur, jusqu’à la National 2. Du coup, les montées et descentes ont également été fixées et si certains sont contents, d’autres le sont beaucoup moins, comme Rouen... Longtemps leader la poule B de N2, le club normand a traversé une période un peu plus délicate ensuite pour se retrouver à la troisième place. Du coup, c’est Saint-Briochin qui va monter en National. Et forcément, c’est difficile à avaler pour le président de Rouen Fabrice Tardy.

« On est déçus par rapport au parcours qu’on a réalisé. À 10 jours près, avec le coronavirus, on était en National. (...) La clarté aurait voulu que comme dans toutes les autres fédérations, vous ayez eu une décision tranchée d’une saison blanche. Je crois que toutes les autres fédérations sportives l’ont prise. Nous, dans le football, on est restés dans le flou pendant trois semaines, un mois. Félicitations à Saint-Brieuc. Nous, on est longtemps restés leaders. On est un peu les couillons dans l’histoire. Mais c’est comme ça », a déclaré l’homme fort du club à RMC Sport.