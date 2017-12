Perle de l’équipe de Leipzig et grand artisan de la seconde place acquise l’an passé en Bundesliga, Naby Keita pourrait forcer son départ à Liverpool dès cet hiver. C’est ce qu’indique ce lundi The Express. L’international guinéen de 22 ans est déjà l’objet d’un deal entre les Reds et le club allemand pour l’été 2018 mais serait prêt à faire le forcing pour rejoindre la Mersey dès janvier.

Ce revirement de situation serait du à l’élimination en phase de poule du RB Leipzig en décembre. Le club a terminé 3e de sa poule derrière le FC Porto et Besiktas, devant l’AS Monaco. La clause de contrat de Naby Keita, milieu défensif, s’élève à l’heure actuelle à environ 50 millions d’euros.