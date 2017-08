En ce début de saison, Nantes est dans le flou. Les résultats sont en dents de scie (4 points en 4 matches, un but marqué) et le dossier de l’attaquant traîne dans les tiroirs de la cellule de recrutement. Préjuce Nakoulma veut s’en aller et Rémy Cabella s’éloigne. Du coup, le FCN a pensé à Claudio Beauvue, à en croire L’Équipe.

Il y a peu, le nom du Guadeloupéen (29 ans) avait été cité à la direction des Canaris. Ce lundi, celle-ci étudiait de près la possibilité de rapatrier l’ancien Guingampais. Beauvue évolue au Celta Vigo depuis 2016. S’il a disputé 32 matches en Espagne l’an passé, il n’y a inscrit que 3 buts. Seulement, la presse espagnole, As en tête, indique que Leganés va toutefois obtenir son prêt. L’attaquant a atterri ce mardi à Madrid pour passer sa visite médicale avec son futur club. Il pourrait même jouer demain en amical avec sa nouvelle écurie. Dommage pour Nantes...