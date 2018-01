Lucas Moura sera un des grands animateurs du mercato hivernal qui a ouvert ses portes en ce lundi 1er janvier. Hier, on apprenait ainsi que Nice allait tenter sa chance pour le Brésilien, qui n’entre pas dans les plans d’Unai Emery. Plus tôt, c’était Nantes qui s’intéressait à lui.

Mais comme l’explique Presse Océan, le Brésilien ne devrait finalement pas rejoindre les Canaris, et même si Waldemar Kita ne baisse pas encore les bras, le prix réclamé par le PSG et les offres plus intéressantes venant d’autres clubs rendent son arrivée plus que compliquée.