L’histoire entre Christian Gourcuff et le FC Nantes est une histoire qui marche. Les Canaris passent les fêtes à la cinquième place au classement en Ligue 1 et à quatre longueurs du podium. Cela a permis au technicien de prolonger son contrat d’une saison supplémentaire il y a quelques jours. Dans une interview accordée à l’Equipe, le coach du FCN a dressé lui-aussi un premier bilan tout en mettant en avant certains de ses protégés. Et il remercie avant tout sa défense centrale, plus que surprenante dans sa stabilité depuis le début de la saison.

« La défense centrale joue un rôle essentiel en nous sécurisant. Nicolas Pallois m’a beaucoup surpris par rapport à l’idée que j’avais de lui. Je n’ai pas le souvenir d’un joueur aussi rayonnant, je ne l’attendais pas à ce niveau. Andrei Girotto, que je ne connaissais pas bien, au milieu, s’est affirmé en défense. Lui a trouvé son vrai poste […] Après les jeunes du club, comme Imran Louza (20ans) bien sûr, ont aussi contribué à ce bon début de saison » a-t-il expliqué.