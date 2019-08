Vahid Halilhodžić parti, c’est Christian Gourcuff qui s’est installé sur le banc du FC Nantes. Arrivé en plein mercato, le nouveau coach doit s’adapter alors que la Ligue 1 a déjà repris. Dans un entretien accordé à L’Équipe, l’ancien entraîneur de Lorient ou Rennes s’est confié sur les possibilités qui s’offrent à son équipe avant la fin du marché des transferts.

« Le recrutement, c’est très difficile, il y a plein de choses à prendre en compte : la disponibilité des joueurs, l’aspect financier, technique. Je n’ai pas la possibilité d’aller voir des joueurs comme ça en cours de mercato. pour le recrutement, j’ai toujours pensé que le coach devait être au centre du jeu, explique le coach breton. Là, je ne l’ai pas commencé et je vais participer, il n’y a pas de souci, il y a une relation avec les recruteurs et le président, mais je ne peux pas passer quinze jours à regarder des joueurs... En tout cas, la blessure de Coco(ligaments croisés) est un coup dur. Et j’espère pouvoir conserver (Abdoulaye) Touré et (Valentin) Rongier. »

