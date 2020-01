Défait ce dimanche par Bordeaux (0-1) à la Beaujoire dans un match marqué par les différents hommages à Emiliano Sala, le FC Nantes a pu enregistrer la venue de deux éléments dans l’effectif de Christian Gourcuff (64 ans) au cours de ce mercato hivernal. Les Canaris ont versé 4 M€ au Standard de Liège pour s’attacher les services de l’attaquant belge Renaud Emond (28 ans), alors qu’Anthony Limbombe (25 ans) est également revenu du côté du Pays de la Loire en provenance de l’écurie belge, où il était prêté.

Le technicien français a toutefois sous-entendu que Nantes ne devrait plus être très actif sur le marché des transferts, qui se clôture vendredi : « il [le président, Waldemar Kita] ne fera pas l’équipe. Les inquiétudes, je les garde pour moi. En quatre jours, on va acheter [des joueurs] ? Il faut être sérieux. On cherche des solutions en interne. On dit qu’il y a des jeunes au club, on va faire avec ce que l’on a », a conclu Christian Gourcuff après la défaite face à Bordeaux, dimanche, dans des propos rapportés par 20 Minutes, en référence aux blessures auxquelles il fait face (Nicolas Pallois, Molla Wagué, Kalifa Coulibaly). Du côté des départs, Abdoulaye Touré, le capitaine nantais, est dans le viseur de West Ham.