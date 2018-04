Le FC Nantes prépare déjà la saison prochaine et son mercato est même déjà lancé. Selon les informations d’Ouest France, les Canaris ont approché le milieu offensif du Mans Kader Bamba (23 ans).

Ce dernier, auteur d’une saison intéressante avec les Sarthois en National 2 (Le Mans est en tête du classement de son groupe), s’est vu proposer un contrat d’un an plus un an en option par les Nantais.