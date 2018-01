L’image a fait le tour de la planète football. Depuis hier soir, Tony Chapron est au cœur d’une polémique énorme. En effet, l’arbitre a scandalisé tout le monde en tentant de mettre un coup de pied à Diego Carlos, qui l’avait bousculé auparavant de manière involontaire, puis en l’excluant. Suspendu jusqu’à nouvel ordre par la FFF, Chapron va devoir répondre de ses actes. De son côté, le FC Nantes a décidé de contre-attaquer.

« Le FC Nantes prend bonne note du communiqué de la Direction Technique de l’Arbitrage concernant le second avertissement infligé par Tony Chapron à Diego Carlos, par lequel il est notamment précisé qu’un rapport complémentaire fait état d’une chute de l’arbitre provoquée involontairement. En conséquence, le FC Nantes a demandé à la Commission de Discipline de la LFP sa tenue exceptionnelle et immédiate, de sorte qu’elle décide de l’annulation du second avertissement de Diego Carlos et que ce dernier puisse ainsi prendre part à la prochaine rencontre de championnat ce mercredi 17 janvier ».