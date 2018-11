Le derby de l’Ouest n’aura donc pas trouvé de vainqueur. Si le FC Nantes poursuit son invincibilité, son entraîneur Vahid Halilhodzic peut craindre le pire pour son capitaine Valentin Rongier. Ce dernier a dû quitter prématurément les siens à quinze minutes de la fin. Le milieu de terrain nantais s’est tordu de douleur après avoir bloqué son genou droit dans la pelouse.

« Valentin Rongier a pris un coup assez méchant. Le tibia péroné et la cheville on été touchés, à voir si c’est plus qu’un coup. J’espère que ce n’est pas grave », a ainsi confié Halilhodzic à l’issue de la rencontre. Pour rappel, Valentin Rongier avait subi une rupture des ligaments croisés au même genou il y a trois ans.