La police de Guernesey a annoncé cet après-midi qu’elle mettait fin aux recherches de l’appareil qui transportait Emiliano Sala et son pilote, David Ibbotson. Depuis cette annonce, de nombreuses personnes ont regretté et contesté cette décision, à l’image de Diego Rolan et Valentin Vada. Dernièrement, Vahid Halilhodzic s’est montré abattu et déçu par la disparition de son ancien attaquant. Des propos relayés par RMC. « C’est un garçon tellement attachant, sympa, gentil, respectueux. C’est un guerrier qui aimait beaucoup le club. J’ai une relation particulière avec lui parce qu’à mon arrivée, on a beaucoup discuté. Je n’ai jamais entendu quelqu’un parler de lui en mal. C’est vraiment un super mec », a d’abord déclaré l’entraîneur des Canaris.

« Quand je suis arrivé, il était dans un état mental très bas. On a beaucoup parlé. Il m’a beaucoup remercié le jour de son départ. Je n’aurais jamais pu imaginer que ce serait mon dernier entretien avec lui... Je suis dans le football depuis des années, j’ai rarement vu quelqu’un d’aussi attachant, humble, modeste. Un guerrier sur le terrain. À l’entraînement, il ne se plaignait jamais de rien. Même quand je le sortais à la fin des matches, il n’a jamais eu de petits mots... Je n’ai pas de mots pour exprimer ma tristesse. J’ai un attachement spécial vis-à-vis des attaquants, mais lui particulièrement. Il me faisait confiance. On a eu des entretiens très, très intimes. On a créé une relation vraiment très forte. Il a bien répondu sur le terrain. Il a fait la meilleure saison de sa vie. Il m’a dit qu’il avait beaucoup appris auprès de moi. La vie peut être cruelle, injuste. Ce n’est pas normal. Il ne mérite pas ça », a regretté coach Vahid.