Mis à l’écart au FC Nantes depuis le début de saison, Kolbeinn Sigthorsson a tout de même été convoqué par le sélectionneur islandais, pour affronter la France jeudi (21h, à suivre sur notre live commenté). Les seuls matchs qu’il peut encore disputer, alors que ses relations avec le président des Canaris, Waldemar Kita, sont de plus en plus tendues, après des blessures et un prêt à Galatasaray (2016) non concluant.

De retour depuis janvier en Loire-Atlantique, l’attaquant international (45 capes, 22 buts) n’a joué qu’une seule rencontre, avec sa sélection, contre la Belgique (le 11 septembre, 0-3). Questionné sur cette mise au placard, son frère et agent, Andri Sigthorsson, préfère laisser répondre le président nantais, dans des propos rapportés par L’Équipe : « no comment, demandez à Kita pourquoi il ne joue pas. » En attendant que sa situation s’améliore avec son club, Sigthorsson devrait faire son apparition face aux Bleus, contre qui il avait marqué, lors du huitième de finale de l’Euro 2016 perdu (2-5). Son dernier but avec les Strákarnir okkar.