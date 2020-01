Lors de la présentation aux médias de Renaud Emond (28 ans), le directeur général délégué du FC Nantes Franck Kita, en a profité pour effectuer un point mercato. Si les Canaris ont trouvé leur perle rare en attaque, ces derniers espèrent encore accueillir un défenseur en janvier. Une information confirmée par le fils du président Waldemar Kita en conférence de presse.

« On connaît nos qualités et nos défauts. L’équipe fonctionne bien mais tout n’est pas parfait. On reste à l’affût de ce qu’il se passe sur ce mercato. On reste en contact avec le coach. On regarde les opportunités. Au poste de latéral droit, on n’est pas très pourvu. Nous étions sur Dimitri Foulquier mais ça ne s’est pas fait. Si une opportunité se présente sur ce poste, évidemment je pense que le coach ne sera pas contre, » a ainsi commenté Kita. Un nouveau renfort devrait donc arriver dans la Cité des Ducs avant la fin du mercato d’hiver...