Malgré son point pris au Groupama Stadium face à l’Olympique Lyonnais (1-1), Miguel Cardoso ne devrait pas rester à la tête du FC Nantes. En effet, les médias locaux annoncent que Vahid Halilhodzic est plus que favori pour lui succéder.

Et ce n’est pas le tweet que vient de publier l’entraîneur portugais qui va changer la tendance. « "Au milieu de l’hiver j’ai découvert en moi un invincible été". Albert Camus. Merci au Nantes, merci à cette ville qui m’a accueillie, merci à tous les supporters. Mes joueurs, je les prends dans mon cœur. » Ça sent plus que jamais le départ.