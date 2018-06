Miguel Cardoso a officiellement lancé son aventure à la tête du FC Nantes. Présent en conférence de presse ce lundi, le coach portugais s’est présenté. « Aller travailler en Ukraine a été un moment important de ma carrière. Nantes sera donc ma 3e expérience à l’étranger. Si je n’ai jamais entraîné d’équipe professionnelle avant mes 45 ans, c’est parce que j’étais très motivé par mon parcours auprès des jeunes. Je suis très heureux de rejoindre la famille FC Nantes », a-t-il d’abord lancé pour se présenter, avant d’expliquer son projet de jeu pour les Canaris.

« Je veux une équipe qui a des joueurs très bons techniquement. On va aussi travailler avec des jeunes et tout le groupe. J’aime le travail tactique. J’aime une équipe capable de respecter son modèle et son idée de jeu au fil des matches. On va être régulier dans le comportement. J’aime avoir une équipe qui construit de son gardien au gardien adverse. Quand tu as le ballon, tu es déjà offensif. J’aime aussi une équipe qui est offensive sans ballon. La tactique est donc la base de tout. Tous les joueurs doivent comprendre leur interaction sur le terrain. On va construire du premier au dernier jour pour progresser de match en match. On veut installer le FC Nantes, dans les deux ans, parmi le haut du tableau en France », a-t-il lâché, insistant également sur le travail de formation. Il n’y a plus qu’à !