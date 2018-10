Encore coach du FC Nantes, Miguel Cardoso est plus que jamais menacé à cause des mauvais résultats du club (6 points en 8 journées de championnat). Il ne devrait donc pas diriger le prochain match des pensionnaires de la Beaujoire, dimanche, à Bordeaux (15 heures). Un départ que Franck Kita, directeur général des Canaris, a encouragé, selon L’Équipe.

Le président Waldemar Kita, a été convaincu par son fils de prendre une décision forte au sujet du technicien portugais. Toujours d’après le quotidien sportif, les relations entre Miguel Cardoso et Franck Kita se sont tendues récemment, bien que ce dernier avait encouragé sa venue cet été. C’est donc lui qui a poussé son père à un changement de coach. Waldemar n’a pas tardé pour prospecter et il a déjà rencontré Vahid Halilhodzic, ancienne gloire du club et probable successeur de Cardoso sur le banc nantais.