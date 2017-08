Après le match nul épique concédé à domicile, le week-end dernier, face aux Girondins de Bordeaux, l’Olympique Lyonnais, quatrième, se déplace à la Beaujoire pour tenter de retrouver le chemin de la victoire. En face, le FC Nantes a décroché un premier succès important sur la pelouse de Troyes, lors de la 3e journée. Pas épargnés par les blessures, les hommes de Claudio Ranieri pointent actuellement à la 15e place.

Pour cette rencontre, Bruno Genesio est privé de Fernando Marçal, toujours blessé, et Sergi Darder, suspendu. Clément Grenier a été écarté du groupe tout comme Diakhaby. Christopher Martins Pereira, Houssem Aouar et Myziane Maolida ont été intégrés au groupe. A Nantes, Diego Carlos, Alexander Kacaniklic et Léo Dubois réintègrent l’effectif pour la réception de l’OL. Valentin Rongier et Yacine Bammou sont en revanche toujours absents.

Les compositions d’équipes

Le onze du FC Nantes : Tatarusanu - Carlos, Pallois, Djidij, Dubois (c) - Iloki, Thomasson, Touré, Girotto - Sala, Coulibaly

Le onze de l’Olympique Lyonnais : Lopes - Tete, Marcelo, Morel, Mendy - Tousart, Ferri - Traoré, Fekir (c), Cornet - Mariano