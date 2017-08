L’OM a remporté ce samedi 12 août une difficile mais précieuse victoire à Nantes (0-1). En conférence de presse d’après match, Rudi Garcia, l’entraîneur olympien, a souligné les largesses de son équipe. Mais il a également vanté l’état d’esprit conquérant de ses joueurs cette saison et les trois points :

« On a pas été flamboyant. Mais je me dis que l’an passé, ce même match, on ne l’aurait peut-être pas gagné. Je ne dis pas qu’on l’aurait perdu non plus. Mais pas gagné non plus. Cela prouve que mes troupes ont toutes envies, même s’il faut rentrer quelques minutes en jeu, comme Rémi cabella. Il nous a aidé. Sur le but, il permet à Florian Thauvin de centrer. Je préfère dire qu’on a gagné cet après-midi, même au forceps. »