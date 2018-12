Entamée hier soir, la 16e journée de Ligue 1 se poursuit aujourd’hui, avec à 19H une rencontre entre le FC Nantes (13e, 17 pts) et l’Olympique de Marseille (5e, 26 pts), deux équipes en quête de rachat. Les Nantais n’ont plus trouvé le chemin du succès depuis trois rencontres et restent sur un revers 3-0 à Saint-Etienne. En face, l’OM n’a pu se relever après la claque subie à Francfort et a concédé le nul au Vélodrome face au Stade de Reims (0-0) lors de la dernière journée.

Pour ce match, Vahid Halilhodžić a choisi d’effectuer un turn-over. Sorti en début de seconde période face à l’ASSE, Ciprian Tatarusanu est forfait et remplacé par Dupé. Derrière, Fabio, Pallois, Diego Carlos et Kwateng sont alignés. Le milieu est ce soir composé de Rongier, Touré et Girotto. Devant, Boschilia et Lima entourent Sala. À Marseille, Rudi Garcia sort un 3-5-2. Mandanda prend place dans le but. Devant lui, Rami et Rolando sont rejoints par Kamara. Devant la défense, un milieu à cinq avec, Luiz Gustavo Sanson et Strootman dans l’axe et Ocampos et Sarr dans le rôle de piston sur les côtés. Devant, Thauvin évolue avec Germain.

Les compositions d’équipes :

FC Nantes : Tatarusanu - Fabio, Pallois, Diego Carlos, Lima - Rongier, Touré, Girotto - Boschilia, Sala, Limbombe

Olympique de Marseille : Mandanda - Rami, Rolando, Kamara - Sarr, Strootman, Sanson, Luiz Gustavo, Ocampos - Thauvin, Germain