Suite et fin de la première journée de la phase retour du championnat de France à la Beaujoire, où le FC Nantes de Claudio Ranieri reçoit le Paris Saint-Germain, leader incontesté (21h). Si dix-sept points séparent les Canaris, cinquièmes, de l’ogre parisien, les Nantais restent sur deux courts succès en Ligue 1 et font preuve d’efficacité cette saison. En face, le PSG entame un mois intense, avec pas moins de huit rencontres disputées avant le huitième de finale de Ligue des champions face au Real Madrid programmé le 14 février.

Pour cette rencontre, Claudio Ranieri s’appuie sur un 3-5-2 avec Dubois, Rongier et le duo devant Sala-Bammou. De son côté, Unai Emery est privé de Neymar, blessé aux côtes, et de Pastore. Petite surprise, Thiago Silva n’est pas titulaire. L’entraîneur espagnol compte sur le retour d’Edinson Cavani qui est aligné en pointe. La défense centrale est constituée de Marquinhos et de Kimpembe. Lo Celso démarre la rencontre également.

Les compositions d’équipes :

Nantes : Tătăruşanu - Diego Carlos, Pallois, Awaziem - Dubois, Touré, Rongier, Girotto, Lima - Bammou, Sala.

PSG : Areola - Alves, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa - Verratti, Rabiot, Lo Celso - Mbappé, Cavani, Di María.