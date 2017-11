Nantes a fini par céder en fin de rencontre lors du derby et repart de Rennes avec une courte défaite 2-1. Les Canaris avaient pourtant fait le plus dur en égalisant alors qu’ils jouaient à dix contre onze suite à l’expulsion de Pallois après deux avertissements en trois minutes. Face à la presse, Ranieri s’en est pris à l’arbitre, coupable selon lui d’avoir oublié de sifflé au préalable sur les deux buts rennais.

« La prestation était bonne, on a bien joué, mais avec beaucoup de cartons jaunes, à dix contre onze… Je pense qu’à dix contre onze, on a mieux joué, on a fait de bonnes choses et je crois que mes joueurs étaient un peu énervés par l’arbitrage, mais c’est le football. Je pense que c’était un bon derby. Rennes a gagné, félicitations à Rennes, mais aussi félicitations à mes joueurs parce que je suis satisfait de leur prestation. On a perdu, mais on aurait pu gagner. Qu’est ce que je peux vous dire ? Le meilleur, c’était l’arbitre »