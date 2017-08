Le premier match de Nantes en Ligue 1 cette saison est un copier-coller du dernier match de la saison dernière : une défaite 3-0 à Lille. Le nouvel entraîneur des Canaris, Claudio Ranieri, est forcément mécontent de la performance de ses joueurs même s’il parle aussi de « malchance ».

« Nous avons eu un peu de malchance mais ils ont mérité de gagner le match car ils ont bien joué et se sont créé beaucoup d’occasions. On doit mieux jouer qualitativement, comme après le premier but où on s’est plus porté vers l’attaque. Ils étaient plus motivés que nous et ce n’est pas bien. Je veux que mes joueurs soient plus motivés. On peut perdre mais on ne peut pas manquer de motivation et de combativité. Aujourd’hui, on a perdu les deux matches : celui de la qualité et celui de la combativité », a indiqué l’ex-entraîneur de Leicester City en conférence de presse.