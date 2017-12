Nantes peut avoir des regrets après son nul à Saint-Etienne 1-1. Si les Canaris ont été menés au score, ils se sont vus refuser un but pour un hors jeu inexistant et surtout, l’arbitre n’a rien signalé sur une grosse faute de M’Bengue sur Rongier. Le milieu de terrain a dû céder sa place à la pause, trop diminué par sa blessure à la cheville. Si Ranieri a montré son agacement après la rencontre, il a aussi affirmé qu’il n’en voulait pas à l’arbitre.

« C’était un bon match. Les deux équipes voulaient gagner. Il y a eu des occasions pour les deux et cela donne un résultat nul donc je pense que les supporters ont été contents du spectacle. Je suis satisfait car un nul c’est un point. Nous avons eu plus d’occasions que les Stéphanois mais Saint-Etienne a eu aussi sa chance. C’est un bon point après la victoire contre Monaco. (...) Je sais que l’arbitre s’est trompé mais je peux moi-même faire l’erreur, le joueur et l’arbitre aussi, ce n’est pas important. Le plus important, c’est que j’étais inquiet pour la cheville de Rongier. » Plutôt beau joueur le Ranieri.