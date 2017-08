Alors que la Ligue 1 reprend ses droits ce soir avec Monaco-Toulouse, Nantes de son côté commence déjà à inquiéter. C’est en tout cas ce qu’affirme Claudio Ranieri en conférence de presse ce vendredi. Le coach italien attend encore plusieurs recrues, car il estime que son équipe n’est pas du tout prête pour la reprise. Il déclare également qu’il n’est pour le moment pas satisfait du mercato de son club.

« J’attends un peu plus de joueurs. J’entends le président car je sais qu’il n’est pas facile de prendre le bon joueur avec le bon chiffre. On doit encore recruter 2 à 3 joueurs. Un joueur qui a marqué quatre buts dans une saison ne peut pas en marquer 20. J’attends des joueurs et je pense alors que nous pourrons faire une bonne saison. » Un milieu de terrain défensif et un attaquant sont les priorités de Ranieri.