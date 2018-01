Hier soir, Nantes a été éliminé par Auxerre en Coupe de France (3-4). Après la rencontre, Claudio Ranieri n’a pas ménagé ses joueurs. Le coach italien n’a pas apprécié l’attitude de ses troupes et il l’a fait savoir. Ses propos sont relayés par L’Équipe. « C’est incroyable. Il n’est pas possible de donner des buts comme ça. Notre force c’était toujours la concentration et la motivation. Le problème, c’est la concentration, l’humilité, quand tu joues contre une équipe de Ligue 2 qui a seulement deux joueurs qui jouent normalement, tu dois faire le maximum pour te qualifier ».

Puis, il a ajouté : « Et c’est incroyable aussi parce que jamais nous n’avons marqué trois buts, jamais nous n’avons eu autant d’occasions... Je pense que ce soir, on a eu plus d’occasions de but que pendant tout le championnat. Et si tu marques trois buts, tu dois gagner le match. Mais c’est un moment comme ça où chaque fois que l’adversaire fait une frappe, il marque un but ».