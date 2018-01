Recruté à l’hiver 2017, Préjuce Nakoulma a rendu de fiers services au FC Nantes en deuxième partie de saison dernière. Depuis la prise de fonction de Ranieri, l’attaquant n’est plus titulaire et a même menacé d’un départ à la fin de l’été. Il est finalement resté et ça devrait être le cas jusqu’à la fin de la saison puisque le coach italien compte sur lui.

« Il avait la grippe. Mais s’il avait été là samedi, il aurait joué. Nakoulma a marqué huit buts avec le FCN (depuis son arrivée à Nantes, ndlr). C’est un bon joueur. Il a bien joué beaucoup de matches mais il a été moins bon aussi parfois. Comme tout le monde. Mais maintenant, il est dans le bon état d’esprit » a précisé Ranieri face à la presse. Il ne devrait donc pas partir cet hiver.