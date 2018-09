Pour cette 5e journée de Ligue 1, Nantes accueille le Stade de Reims. Vainqueurs de leur premier match juste avant la trêve, les Canaris tenteront de confirmer face au promu, qui reste lui sur deux défaites de suite.

Dans les compositions, on assiste à la titularisation de Majeed Waris. Il sera associé à Sala, Evangelista et Rongier. En face, les Rémois évolueront avec Oudin, Chevarria et Doumbia devant.

Les compositions :

Nantes : Tatarusanu - Kwateng, Miazga, Diego Carlos, Lima - Khrin, Moutoussamy - Rongier, Evangelista, Waris - Sala.

Reims : Mendy - Foket, Engels, Abdelhamid, Konan - Cafaro, Romao, Chavalerin - Oudin, Chavarria, Doumbia.